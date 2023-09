Amy Schumer bekommt Quittung für Joke über Nicole Kidman

Schumer amüsierte sich über die Art und Weise, wie Kidman beim US Open auf der Tribüne sass. Das Bild der Oscargewinnerin hatte sie mit den ironischen Worten «So sitzt ein Mensch» versehen.

Getty Images via AFP

Dieser Witz ging für Amy Schumer (42) eindeutig nach hinten los! In einem mittlerweile wieder von ihrer Seite verschwundenen Post machte sich die Komikerin über die Art und Weise lustig, wie Nicole Kidman (56) bei den US Open auf der Tribüne sass. Das Bild der Oscargewinnerin hatte sie mit den ironischen Worten «So sitzt ein Mensch» versehen.

Amy Schumer gibt sarkastisches Statement ab

Statt mit einer aufrichtigen Entschuldigung die Wogen zu glätten, entscheidet sich die Schauspielerin für ein sarkastisches Statement: «Ich möchte mich bei allen Leuten entschuldigen, die ich durch Nicole Kidmans Foto und die Anspielung, sie sei eine Ausserirdische , verletzt habe.» Anschliessend teilt sie gegen die nächsten Promis aus: «Ich werde die Darsteller der ‹Die wilden Siebziger›-Show fragen, ob sie für mich Briefe schreiben, in denen sie um Vergebung für mich bitten.»

Damit spielt die «Mädelstrip»-Darstellerin auf Ashton Kutcher (45) und Mila Kunis (40) an. Das Promi-Paar musste sich kürzlich für einen Brief entschuldigten, in dem sie um eine mildere Strafe für ihren mittlerweile wegen Vergewaltigung verurteilten ehemaligen Serienkollegen Danny Masterson (47) baten.