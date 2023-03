Ex-«Magazin»-Chefredaktor: Mobbing-Vorwürfe – jetzt klagt Finn Canonica gegen den «Spiegel»

Zeitung liess Frist verstreichen

Der «Spiegel» sei zuerst aufgefordert worden, in einer «Unterlassungserklärung» eine grosse Anzahl von einzeln aufgeführten Beschuldigungen nicht mehr weiter zu verbreiten. Dazu wurde dem «Spiegel» eine Frist bis zum 12. März gewährt, auf die die Zeitung jedoch nicht reagiert hat. In der Folge wurde beim Amtsgericht in Hamburg eine «einstweilige Verfügung» gegen den «Spiegel» eingereicht, wie Roger Schawinski, der CEO von Radio 1, in seiner Medienmitteilung schreibt.