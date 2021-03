Glarner fordert Mobiliar zum Handeln auf

«Dieser Post hat mich erschreckt. Der Mann wünscht mir indirekt den Tod, was ich nicht einfach so akzeptieren kann», sagt Glarner. Dass die Mobiliar es ihren Mitarbeitern erlaube, sich so auf Facebook zu äussern, findet er bedenklich. Tatsächlich äusserte sich der Mitarbeiter bereits früher kritisch gegenüber verschiedenen Vertretern der SVP.

«Da müsste die Mobiliar ihn schon zurechtweisen, denn er schadet so dem Unternehmen.» Die Mobiliar sei ihm zwar grundsätzlich sympathisch, aber dass das Unternehmen so etwas erlaube, findet er «krass».

Mobiliar distanziert sich

Online-Community gespalten

Für seinen Post mitsamt Foto des Mobiliar-Mitarbeiters erntet Andreas Glarner allerdings auch Kritik. Dass er den Namen des Mitarbeiters öffentlich postete, stört viele. «Scheiss Post von ihm, aber eine solche Reaktion von einem Nationalrat ist mindestens so schlimm und himmeltraurig», schreibt ein Nutzer auf Twitter dazu. «Nicht die feine englische Art, ganz klar. Aber ich an Ihrer Stelle würde mir Gedanken machen, was andere Menschen dazu bringt, so zu denken...», ein anderer.