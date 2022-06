Astra-Bericht: Mobilität hat zugenommen – vermehrt Staus auf Strecken mit Freizeitverkehr

Auch die Staustunden nahmen gemäss Bericht wieder zu. Für das Berichtsjahr 2021 wurden sie erstmals bezüglich Verteilung im Wochen- und Tagesverlauf sowie nach Verkehrszweck aufgeschlüsselt. Die Auswertung zeigt: Die meisten Staus fallen unter der Woche an, am Morgen vor allem aufgrund des Arbeitsverkehrs, am Abend kommt der Einkaufs- und Freizeitverkehr hinzu. Eine Zunahme der Staustunden erfolgte vor allem auf Nationalstrassen mit einem hohen Anteil an Freizeit- und Ausflugsverkehr. Besonders betroffen waren die A2 (Gotthard), die A13 (San Bernardino) sowie die A8 (Brünig).