Bis 2030 Mobility stellt auf Elektroautos um

Das Carsharing-Unternehmen Mobility will in Zukunft ganz auf die Elektromobilität setzen. In zehn Jahren soll der Fahrzeugpark nur noch aus E-Autos bestehen, und bis 2040 will sogar das gesamte Unternehmen klimaneutral werden.