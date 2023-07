Vandalismus-Serie: Mobility zieht sich wegen Steinacher Wutbürger aus dem Dorf zurück

In der Region Steinach und Umgebung werden seit Juni immer wieder Autoscheiben eingeschlagen. Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigt mehrere Vorfälle. «Jemand läuft herum und lässt seine Aggressionen an fremden Autos aus», so eine Arbonerin, die ein Bild ihrer kaputten Heckscheibe auf Facebook gepostet hat.



Die 36-Jährige arbeitet in Steinach und stellt ihr Auto jedes Wochenende am gleichen Parkplatz ab – fortan wird sie dies nicht mehr tun. «Meiner Arbeitskollegin ist es schon zwei Mal passiert. Leider musste ich dieses Mal daran glauben», erzählt sie.



Der mutmassliche Täter soll bekannt sein. Steinachs Gemeindepräsident Michael Aebisegger habe deswegen auch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kesb kontaktiert, wie das «St. Galler Tagblatt» schreibt. Der Mann sei daraufhin vereinzelt tageweise in einer Psychiatrie untergebracht worden. «Danach war er wieder da», so der Gemeindepräsident.