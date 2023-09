Zurich Film Festival im #Fitcheck: «Meine Rolex kostet 10'000 Franken»

Das Zurich Film Festival ist zurück. Zur Eröffnung am Donnerstagabend schritt die Schweizer Prominenz vor zahlreichen Filmfans über den grünen Teppich. Doch wie teuer sind die Outfits? Was sich die Besucherinnen und Besucher ihre Looks haben kosten lassen, haben wir für euch herausgefunden.