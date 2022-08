Japan : Modedesigner Issey Miyake ist tot

Miyake gelangte in den 1970er-Jahren gemeinsam mit einer Generation von japanischen Designern und Künstlern zu Weltruhm. (Aufnahme aus 1984)

Issey Miyake starb an den Folgen eines Leberkrebsleidens.

Der japanische Modedesigner Issey Miyake ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Sein Designbüro teilte am Dienstag mit, der Künstler sei am 5. August einem Leberkrebsleiden erlegen. Miyake baute eines der grössten japanischen Modehäuser auf und war bekannt für seine kühn geformten Stücke aus Plissee.

Miyake gelangte in den 1970er-Jahren gemeinsam mit einer Generation von japanischen Designern, Designerinnen, Künstlerinnen und Künstlern zu Weltruhm, die sich mit ihren Visionen von denen des Westens abhoben. Seine an Origami erinnernden Falten verwandelten auch Polyester in feinste Kleidungsstücke. Er setzte schon früh Computertechnologie ein, um bereits beim Weben der Stoffe für seine Stücke seine Vorstellungen umsetzen zu können. Mit seiner Kleidung wollte Miyake den menschlichen Körper unabhängig von seiner Hautfarbe, seinem Bau, seiner Grösse oder seinem Alter zelebrieren.