Nachdem Philipp Plein schon gegen Ferrari vor Gericht verlor, weil er unerlaubterweise Ferraris für eine seiner Shows benutzt hatte, ist er erneut in rechtlichen Schwierigkeiten. Der ehemalige amerikanische Regionalmanager, Amro Alsoleibi , verklagt den Designer sowie den a merikanischen Teil seiner Firma vor einem Gericht in New York. Der Grund: Dem deutschen Designer wird vorgeworfen, dass er Amro Alsoleibi diskriminiert und homophob angegangen haben soll.