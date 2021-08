Stadt Luzern  - Modehändler Kofler schliesst seine Pforten nach 170 Jahren endgültig

Der Luzerner Modehändler sucht derzeit Nachfolgelösungen für die Mitarbeitenden. «Gespräche mit dem Amt für Wirtschaft werden noch stattfinden», so Bachmann gegenüber der «LZ». Eine Lösung wird aber auch für die sechs Standorte in Luzern, Emmen, Stans sowie Schwyz gesucht, um nicht zuletzt möglichst viele der bedrohten Arbeitsplätze zu erhalten. Trotz der beschlossenen Schliessung per 2022 wolle man den bisherigen Service nicht zurückfahren, sondern wie gewohnt weiterführen. So soll auch die Herbst-Wintersaison 2021/2022 wie üblich stattfinden.