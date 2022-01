75 Stellen gehen verloren – Modehaus Modissa schliesst Standorte in Zürich und Winterthur

Von der Umstrukturierung sind auch weitere Filialen betroffen: Das Geschäft in Winterthur soll ebenfalls komplett geschlossen werden, die Zentrale an der Grubenstrasse will das Familienunternehmen verkleinern. Mit den Schliessungen der Filialen verlieren auch 75 Mitarbeitende ihre Stelle. Modissa habe in den letzten Tagen intern über die Schliessungen informiert und will zur Unterstützung des Personals einen Sozialplan ausarbeiten.