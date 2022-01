«Vogue»-Legende André Leon Talley stirbt im Alter von 73 Jahren

André Leon Talley war in der Modebranche unter anderem bekannt für seine extravagante Kleidung und für seine Karriere bei der «Vogue» – am Dienstag verstarb der 73-Jährige laut «TMZ» im Spital. Während der 80er- und 90er-Jahre war André Leon Talley als Creative Director der amerikanischen «Vogue» an der Seite von Anna Wintour an vorderster Front dabei.