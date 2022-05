Experten besorgt: «Modekrankheit» ADHS – Konsum von Ritalin um fast die Hälfte gestiegen

Die Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung sei zu einer Modekrankheit geworden. «Das hat damit zu tun, dass die Krankheit stärker in das Bewusstsein der Gesellschaft gerückt ist», sagt Müller. Mitverantwortlich für die Sensibilisierung der Krankheit seien nicht nur Radio und Fernsehen, sondern auch Social Media. Das zeigt auch ein Blick auf die Videoplattform Tiktok. Dort ist ein regelrechter ADHS-Hype auszumachen. In diversen Videos berichten junge Menschen darüber, wie sie ihre ADHS-Erkrankung bemerkt hätten.

Diesen Hype nehmen laut Susanne Walitza, Kinder- und Jugendpsychiaterin der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, auch Erwachsene wahr. Sie begründet den Anstieg von medikamentösen Behandlungen so: «Vor 15 Jahren glaubte man, dass ADHS mit der Zeit ‹herauswachse›. Jene, die damals noch Kinder waren, lassen sich nun im Erwachsenenalter auf ADHS untersuchen.» Walitza ist wichtig zu betonen, dass in der Schweiz derzeit nicht mehr Menschen an ADHS erkranken. «Bei Kindern ist die Erkrankung stabil und auch die Bezugsmenge an Medikamenten bei Kindern ist gleich.»