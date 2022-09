Bianca Gubser Keyman erwartet ihr zweites Kind

Die Schwangerschaft sei jedoch nicht so leicht wie die erste, verrät die 32-Jährige.

Bianca, in den letzten Jahren war es ruhig um dich. Weshalb hast du dich so zurückgezogen?

Ich war nie eine Person, die sich in den Mittelpunkt gedrängt hat. Dass ich mich aber immer weiter zurückgezogen habe, liegt einerseits an geschäftlichen Projekten, andererseits hatte ich das Glück vor rund vier Jahren Mama zu werden. Entsprechen habe ich viel Zeit mit meinen Liebsten verbracht. Und sowieso: Wir waren coronabedingt ja alle etwas mehr daheim.

Ein Blick auf deinen Bauch lässt eine grosse Veränderung vermuten.

So ist es, hier ist Liebe unterwegs. (lacht) Ich darf im Februar zum zweiten Mal Mama werden und freue mich riesig darauf. Dass die Veränderung aber so gross sein wird, glaube ich nicht. Während meiner ersten Schwangerschaft war ich noch nervös, da alles neu war. Jetzt bin ich deutlich entspannter. Zudem habe ich einen tollen, warmherzigen und rücksichtsvollen Sohn, der im Alltag super mitmacht – das gibt mir gewissermassen auch Sicherheit.

Was meint Kerim dazu, dass er nun ein grosser Bruder wird?

Wie erlebst du deine Schwangerschaft?

Während die einen Frauen mit ihrem Körper hadern, lieben ihn andere während der Schwangerschaft mehr denn je. Wie sieht es bei dir aus?

Der weibliche Körper leistet in dieser Zeit so viel, deshalb ist es meiner Meinung nach eine Veränderung, die man beglückwünschen muss. Mit Kerim habe ich damals 35 Kilo zugenommen und es war kräftezehrend, aber ich habe mich und meinen Körper deswegen nicht weniger geliebt als sonst – so ist es auch jetzt.