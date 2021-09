Das sagen Schweizer Promi-Mamis dazu - Model Elsa Hosk wird wegen Baby-Nacktfoto kritisiert

1 / 5 Das ehemalige Victoria’s-Secret-Model Elsa Hosk ist diese Woche auf Instagram für ein mittlerweile gelöschtes Foto kritisiert worden. Instagram/hoskelsa Darauf hält sie unbekleidet ihre ebenso nackte sieben Monate alte Tochter im Arm und blickt von einem Schlafzimmer aus auf die Skyline von New York. Instagram/hoskelsa Das Foto hat Tom Daly, ihr Freund und Papa der kleinen Tuulikki, geknipst. Der Däne ist Creative Director der Sport-Sonnenbrillen-Firma Running Vision. Instagram/hoskelsa

Das schwedische Model Elsa Hosk hat auf Instagram ein Nacktfoto von sich gepostet und ist dafür scharf kritisiert worden. Denn: Auf ihrem Arm trägt sie ihre sieben Monate alte Tochter Tuulikki – die ebenfalls komplett nackt ist. Für einige ihrer 6,9 Millionen Followerinnen und Follower ein No-Go. «Ist es wirklich eine gute Idee, bei all den gruseligen Leuten da draussen, sein Baby nackt zu posten?», hiess es unter anderem in den Kommentaren des mittlerweile gelöschten Posts.

In einem anderen wird der 32-jährigen Mutter gar vorgeworfen, dass das Foto mit Kinderpornografie vergleichbar sei. In ihrer Instagram-Story nimmt Elsa Stellung dazu. «Wow. Ein Bild zu posten, auf dem ich mit meinem Baby nackt zu sehen bin, ist keine Kinderpornografie. Das ist eine normale Sache. Passiert jeden Tag. Überall auf der Welt», so das ehemalige Victoria’s-Secret-Model. Sie fügt hinzu: «Wenn irgendeine kranke Person im Internet denkt, dies sei ein Porno, dann ist das ihr Problem, nicht meines. Ich weigere mich, mein Leben nach kranken Menschen im Internet auszurichten.»

Sara Leutenegger ist gegen «Mom-Shaming»

Auf Nachfrage von 20 Minuten hin äussert sich auch die Schweizer Influencerin Sara Leutenegger (27) zum Thema. «Wichtig ist, dass Eltern sich den Konsequenzen bewusst sind. Dass es im Internet Pornografie und Pädophilie gibt, ist ja kein Geheimnis», so Sara.

Sie und ihr Ehemann Lorenzo (37) hätten deshalb seit Beginn beschlossen: «Wir zeigen unseren Sohn auf Instagram, jedoch niemals nackt oder halbnackt.» Die ehemalige «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin stellt jedoch klar, dass sie Elsa für ihr Foto nicht verurteilt: «Jede Mutter muss selbst wissen, was sie für richtig hält. Da will ich definitiv kein Mom-Shaming betreiben.»

Nur fürs private Fotoalbum

Ähnlich sieht es auch Moderatorin Alexandra Maurer (39). «Wenn sie als Mami findet, dass es für sie in Ordnung ist, dann ist das so. Ich hasse es nämlich selbst, wenn Leute, die mich nicht kennen, mir ihren Senf aufdrücken wollen», so die Zürcherin. Obwohl das Bild an sich jedoch «wirklich schön» sei, würde sie es persönlich im privaten Fotoalbum aufbewahren und nicht auf Instagram posten: «Es sei denn, ich würde Aufmerksamkeit generieren oder absichtlich eine Diskussion entfachen wollen.»

Ohnehin sieht die Mutter einer Dreijährigen das Ganze etwas strenger: «Ich zeige auf Instagram nicht einmal das Gesicht meiner Tochter – und das bleibt vorerst auch so. Wenn sie alt genug ist, um die Ausmasse von Social Media zu verstehen, können wir nochmal darüber reden.»