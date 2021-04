Allergie-Schock wegen Erdnussbutter-Brezel : Model erleidet Hirnschaden – Familie erhält 30 Millionen Dollar

2013 erlitt Model und Schauspielerin Chantel Giacalone einen schweren allergischen Schock. Weil die Sanitäter sie danach nicht richtig behandelten, erlitt sie einen Hirnschaden. Nun sprach ein Gericht ihrer Familie fast 30 Millionen Schadenersatz zu.

..und spielte in einigen Hollywood-Produktionen in Nebenrollen mit.

Chantel Giacalone bei der Premiere des Films «Skyler» in Beverly Hills.

Eine Geschworenenjury hat der Familie einer Frau mit einem Hirnschaden nach einer allergischen Reaktion 29,5 Millionen Dollar zugesprochen, wie das «Las Vegas Review-Journal» berichtet. Die damals 27-Jährige Chantel Giacalone hatte 2013 in Las Vegas einen allergischen Schock erlitten, nachdem sie in eine kleine Brezel mit Erdnussbutter gebissen hatte, wie das «Las Vegas Review-Journal» am Freitag berichtete. Laut ihrem Anwalt wurde das Gehirn von Model und Schauspielerin Giacalone minutenlang nicht mit Sauerstoff versorgt, nachdem sie eine Notfallstation aufgesucht hatte.