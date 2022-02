Model-Freundin des «Tinder Schwindlers» Kate Konlin betont öffentlich seine Unschuld

1 / 15 Hält an der Unschuld des «Tinder Schwindlers» fest: Seine Freundin Kate Konlin (24). Instagram/kate_konlin Das 24-jährige Model, das derzeit in Paris wohnt, weiss offenbar über Levievs Vergangenheit Bescheid – und hält trotzdem weiter zu ihm. Instagram/kate_konlin Mehr noch: Von seinen angeblichen Taten will das Model überhaupt nichts wissen. Sie glaube den Frauen nicht, die behaupten, von Leviev betrogen worden zu sein, offenbarte sie in der am Montag erschienen CBS-Show «Inside Edition». Instagram/kate_konlin

Darum gehts Die beliebte Netflix-Doku «Der Tinder-Schwindler» erzählt die Geschichte des mutmasslichen Betrügers Simon Leviev.

Der 31-Jährige soll etliche Frauen um ihr Vermögen gebracht haben, indem er sie unter falschem Vorwand nach Geld fragte.

Seine Freundin Kate Konlin (24) hält dennoch zu ihm – und küsste den Israeli während eines Interviews vor laufender Kamera auf den Mund.

Das israelische Model ist überzeugt von Levievs Unschuld und bezeichnet die Netflix-Doku gar als «Fake-Story».

Betrug, Lügen und Manipulation: Der «Tinder Schwindler» ist bekannt für seine korrupte Vorgehensweise, die er gegenüber Dutzenden Frauen an den Tag gelegt haben soll. Auf Tinder soll er sich als reicher Erbe ausgegeben, seine Opfer auf luxuriöse Dates eingeladen und so Hunderttausende Franken ergaunert haben. Während Leviev von vielen für seine Betrügereien verachtet wird, hält eine Person treu zu ihm: seine Freundin Kate Konlin (24). Doch wer ist die Dame an Levievs Seite?

Geboren in der Ukraine, aufgewachsen in Israel

Katrina Koryakin, wie die Freundin des angeblichen «Tinder Schwindlers» mit richtigem Namen heisst, wurde am 11. Dezember 1997 in der Ukraine geboren und wanderte anschliessend mit ihrer Familie nach Israel aus. Das Model ist Doppelstaatsbürgerin und soll zudem eine 15-jährige Schwester haben. Als Teenager besuchte es eine israelische Schule und erlangte einen Bachelor-Abschluss an einem Privatcollege.

Ihre erfolgreiche Modelkarriere

Heute gilt die 24-Jährige als eines der erfolgreichsten Models Israels. Sie steht bei der Agentur Metropolitan Models unter Vertrag und wohnt mehreren Medienberichten zufolge in Paris. Konlin arbeitete bereits mit einer Vielzahl von lokalen als auch weltweit bekannten Marken zusammen. So trat sie für die Kleidermarke «Diesel» auf, war das Gesicht diverser Werbekampagnen und zierte im Jahr 2017 gar sowohl das Cover der italienischen Zeitschrift «Grazia» als auch das der italienischen «Vogue».

Ihr Luxus-Leben präsentiert die 24-Jährige gern auf Instagram, wo sie rund 125’000 Followerinnen und Follower verzeichnet. Derzeit scheint die Influencerin offenbar durch ganz Europa zu reisen – von Luxus-Ressort zu Luxus-Ressort. In teuren Markenklamotten besuchte sie gemäss ihrem Social-Media-Profil den Louvre in Paris, genoss die Sonne in Griechenland und das leckere Essen in Polen. Dabei liess sie sich mehrfach auf Jachten und in Privatjets ablichten – unter anderem im selben Flugzeug wie Simon Leviev.

Ihre Liebesbeziehung zu Simon Leviev

Konlin soll den «Tinder Schwindler» im Jahr 2020 kennen gelernt haben. Damals habe er ihr über vier Monate hinweg mehrfach auch Instagram geschrieben, bis sie ihm schliesslich antwortete und sich auf ein Treffen einliess. Das verriet das Model 2021 gegenüber der israelischen Zeitschrift Mako. Weiter stellte sie klar: «Simon hat nie versucht, irgendetwas vor mir zu verbergen. Ich konnte von Anfang an alles nachvollziehen.»

Nach mehreren Dates wurden die beiden Ende 2020 schliesslich ein Paar. 2021 trennten sie sich kurzzeitig, nun führen Leviev und Konlin erneut eine Beziehung, wie in der am Montag erschienen CBS-Show «Inside Edition» klar wird. Darin küssen sich die beiden vor laufender Kamera auf den Mund.

Das sagt das Model zu Levievs Betrügereien

Das Interview zeigt, dass die 24-Jährige offenbar über Levievs Vergangenheit Bescheid weiss – und trotzdem zu ihm hält. So sehr, dass sie den Frauen, die behaupten, von Leviev betrogen worden zu sein, keinen Glauben schenkt. Die Netflix-Doku bezeichnet sie als «Fake-Story». Der Israeli sei ein «legaler Geschäftsmann», der seinen Lifestyle durch Investitionen in die Kryptowährung Bitcoin finanziere.

Ihre Beziehung deuteten die beiden immer wieder auf Social Media an. Im Dezember postete die 24-Jährige ein Foto von sich in einem weissen Luxus-Kleid und schrieb dazu: «Mein wundervolles, sexy Outfit hat mir mein Lover designed!» Im Hintergrund ist dabei ein Porträt mit Leviev zu sehen. Auch der Israeli markierte das Model schon in seiner Instagram-Story.