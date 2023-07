Model Karlie Kloss ist wieder Mami geworden

An der Met Gala in New York hatte sie die Schwangerschaft öffentlich gemacht.

Am Dienstag sind Karlie Kloss (30) und Joshua Kushner erneut Eltern geworden. Das US-Model und der Geschäftsmann haben ihr zweites gemeinsames Kind bekommen, wie er nun auf Instagram mitteilt. Der 38-Jährige veröffentlichte ein Bild des Babys, auf dem das Kind ein blaues Mützchen trägt. «Willkommen auf der Welt», schrieb er mithilfe zweier Emojis. Zudem teilte er mit, dass das Baby am 11. Juli geboren wurde.

Auf der diesjährigen Met Gala in New York hatte Kloss erstmals ihr Babybäuchlein präsentiert. Auf die Frage einer «Entertainment Tonight»-Reporterin, warum sie sich entschieden hatte, ihre Schwangerschaft auf dem Event öffentlich zu machen, erklärte das Model: «Dies ist natürlich der wichtigste Abend in der Modebranche und ich bin ehrlich überrascht, dass ich so lange ein Geheimnis daraus machen konnte.»