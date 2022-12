Model Lena Gercke hat ihre zweite Tochter zur Welt gebracht

«Hier ist sie! Willkommen in unserer kleinen Mädchen-Squad, Baby Lia», schreibt Lena Gercke auf Instagram.

In einem Instagrampost verkündet die 34-Jährige die frohe Botschaft und verrät auch gleich den Namen der Kleinen.

Sie hat sich ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht – Model Lena Gercke. Die 34-Jährige ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Das verkündet Gercke am Dienstag auf Instagram und verrät auch gleich den Namen des Babys. Auf einem Schwarz-Weiss-Foto sieht man vier Hände, die sich gegenseitig halten. Darunter auch eine kleine Babyhand. Zum Bild schreibt die Influencerin: «Hier ist sie! Willkommen in unserer kleinen Mädchen-Squad, Baby Lia. Ich bin so dankbar für meine Familie.»