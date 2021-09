Model Manuela Frey und Fussballer Guillaume Hoarau sind ein Paar

Seit letzten Sommer wird darüber spekuliert, dass die «Switzerland’s Next Topmodel»-Jurorin den 37-jährigen Fussballer datet.

Seit Sommer 2020 wird über eine Romanze zwischen dem Schweizer Model Manuela Frey (24) und dem FC-Sion-Spieler Guillaume Hoarau (37) spekuliert. Immer wieder verneinte die «Switzerland’s Next Topmodel»-Jurorin eine Liaison. Doch nun hat sie ihre Beziehung zum ehemaligen YB-Star überraschend öffentlich gemacht.

Zurück in der Heimat

Gegenüber der «Glückspost» gibt sie zu: «Es stimmt. Wir sind seit einem Jahr zusammen und sehr glücklich.» Weiter verrät Manuela, dass sie sogar zeitweise bereits bei ihrem Freund wohnt. Der gebürtige Franzose zog nach seinem Vereinswechsel von Thun ins Unterwallis. Sie verbringt ihre Zeit nun abwechselnd bei ihrem Liebsten sowie ihren Eltern im aargauischen Brugg. Das international erfolgreiche Model kehrte erst vergangenes Jahr nach acht Jahren in New York wieder in ihre Heimat Schweiz zurück.