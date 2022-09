1 / 12 Rund acht Monate liebten sie sich, nun ist alles aus. Mirjana Zuber und Tim Vögele haben sich getrennt. Privat Nach einem Date letzten Winter zog es die beiden in die Stadt der Liebe. Privat Silvester verbrachten die beiden gemeinsam in Paris und küssten sich erstmals. Privat

Darum gehts Rund acht Monate waren Mirjana Zuber und Tim Vögele ein Paar. Nun ist alles aus.

«Ja, es stimmt. Wir haben uns vor rund drei Wochen getrennt», bestätigt die 29-Jährige gegenüber 20 Minuten.

Doch sie blickt zuversichtlich in die Zukunft: «Mein Herz kann mir weitere 100 Mal gebrochen werden, doch ich weiss, dass die grosse Liebe kommen wird, weil sie existiert!»

Die Liebe von Mirjana Zuber und Tim Vögele begann wie im Märchen: Neckische Nachrichten und Flammen-Emojis auf Insta, was folgte, war ein romantisches Date im Winter-Setting und schliesslich der erste Kuss in Paris. Doch nun, nach nur acht Monaten, ist alles aus: «Ja, es stimmt. Wir haben uns vor rund drei Wochen getrennt», bestätigt die 29-Jährige gegenüber 20 Minuten. Den Entschluss hätten die beiden nach einem langen Hin und Her gefasst.

«Wenn man alles gesagt und getan hat, dann muss man für sich herausfinden, was man wirklich will. Die Antwort zeigt sich dann im Resultat», meint sie. Ausschlaggebend für das Ende seien letztlich Zukunftspläne gewesen, welche sie noch in diesem Jahr umsetzen wolle. Konkret plant sie, sich für eine Weile ins Ausland abzusetzen und ihr Business als Mindset-Coach von einem «Happy Place» weiter voranzutreiben.

Dass die Podcasterin ihre Beziehung mit dem Millionen-Erben und Enkel des einstigen Modeunternehmers Charles Vögele so früh öffentlich gemacht hat, bereue sie nicht. «Auch mein nächster Partner wird immer mit mir in der Öffentlichkeit stehen», meint sie – und erklärt: «Ich werde mein Privatleben nicht verstecken. Ich will einfach nur normal leben, das posten, wonach ich Lust habe. Meine persönliche Reise ist seit Jahren in den Medien, die Menschen identifizieren sich mit mir.»

Mirjana Zuber blüht nun auf

Nach der Trennung gehe es Miri gut. «Ich blühe jetzt wieder wie neu auf, entdecke mich noch besser, bin noch kreativer und habe mehr Zeit für meine Arbeit, Freunde und Familie.» Sie sei kein Mensch, der Vergangenem lange nachtrauere, weshalb sie die Erinnerungen auf Instagram allesamt gelöscht habe. «Ein abrupter Schlussstrich kann helfen, weiterzuziehen und sich von der Vergangenheit zu lösen. Das heisst aber nicht, dass ich mich vor Leid und Kummer scheue. Das gehört ebenfalls zum Leben.»

Vor dem Single-Dasein fürchte sich das Model nicht: «Ich liebe das Gefühl der alleinigen Vollkommenheit. Ich bin mir bewusst, wenn ich mein Glück nur von mir selbst abhängig mache, kann ich mich auch aufbauen.» Entsprechend gehe sie erhobenen Hauptes positiv gestimmt durchs Leben. «Mein Herz kann mir weitere 100 Mal gebrochen werden, doch ich weiss, dass die grosse Liebe kommen wird, weil sie existiert!», sagt Mirjana überzeugt.

Mit Korkenknall in neuen Lebensabschnitt

Dass Miri keine Mühe hat, neue Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen, bewies sie erst vor wenigen Wochen, als sie mit ihren Freundinnen eine grosse Scheidungsparty feierte und gar die Korken knallen liess. Sie und Nati-Kicker Steven Zuber (30) waren zwölf Jahre lang ein Paar – fünf davon verheiratet –, ehe sie im Oktober 2020 das Beziehungsaus verkündeten. Diesmal gebe es keinen Champagner, dafür aber eine Dankbarkeitsliste mit ganz viel Liebe.

Doch auch Vögele wird wohl eher sein Singleleben geniessen, statt Trübsal zu blasen. Dass er ein Händchen fürs Flirten hat, stellte der Geschäftsmann bereits in der Vergangenheit unter Beweis: So turtelte er mit Hotel-Erbin Paris Hilton (41) und war mit den Schweizer Models Angela Martini (36) und Bianca Gubser Keyman (32) liiert. Tim Vögele war für ein Statement zur Trennung nicht zu erreichen.