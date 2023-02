Model Sara Nuru ist zum ersten Mal Mutter geworden

Die 33-Jährige ist zum ersten Mal Mutter geworden. So postet das Model am Donnerstag ein Video während eines Spaziergangs. Zu sehen ist eine schneebedeckte Landschaft – im Schnee sieht man den Schatten des Models und den eines Kinderwagens. Um alle Zweifel zu beseitigen, packt die Neo-Mama noch Küken- und Ei-Emojis in die Videounterschrift.

Die ersten Followerinnen und Follower gratulieren ihr zum Nachwuchs. Und auch Promi-Freunde sind hin und weg von der Baby-Nachricht. So schreibt etwa Moderatorin Annika Lau: «Herzlichen Glückwunsch und eine wundervolle Kennenlernzeit.» Und auch Influencerin Laura Malina Seiler kann ihre Freude nicht in Worte fassen. Deshalb kommentiert sie mit sieben Herz-Emojis die Ankunft des Sprösslings. Wann das Kind geboren wurde und welches Geschlecht es hat, verrät Nuru allerdings nicht.

Verkündung in Talkshow

Ihre freudige Erwartung verkündete Nuru vergangenen September überraschend in der «NDR Talkshow». «Man sieht es kaum, aber wir dürfen die Breaking News in dieser Sendung verkünden. Es ist etwas unterwegs», sagte Moderatorin Bettina Tietjen (62) damals aufgeregt. «Breaking News, ich werd’ ganz rot», erwiderte die 33-Jährige verlegen, bevor sie bestätigte, Mutter zu werden. So erzählte sie in der Sendung, dass die erste Hälfte der Schwangerschaft bereits geschafft sei.