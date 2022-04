Alba Parejo spricht offen über ihre seltene Hautkrankheit

«Lieber zeige ich alles direkt von Anfang an, so dass die Leute sofort wissen, was ich habe», sagt Alba Parejo, Model und Influencerin, in einem Interview mit «Brut». Die 21-jährige Spanierin leidet seit ihrer Geburt an einer seltenen Fehlbildung der Haut, die sich kongenitaler Nävus nennt. «Das sind sehr grosse Muttermale, die überall am Körper auftreten können», erklärt Alba.