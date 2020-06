«Es war seltsam und surreal»

Model wird am Kopf operiert – und ist dabei wach

Im April 2019 erlitt sie beim Shoppen ihren ersten Zusammenbruch. Jetzt unterzog sich Emily Sears einer Gehirnoperation, in der sie mittendrin aus der Narkose geholt werden musste.

So präsentiert sich Emily Sears auf ihrem Instagram-Account: Perfekt gestylt, lachend – und fast immer mit einem Kooperationsprodukt.

Auf dem einen Bild streckt sie einen Fitnessriegel entgegen, auf dem nächsten einen Shake oder Nahrungsergänzungspillen. Dann wünscht sie ihren fünf Millionen Followern eine schöne Pride, macht ein Spiegelselfie im Bikini oder grüsst perfekt gestylt aus dem Auto. Emily Sears (35) ist durch und durch Influencerin, ihr Insta-Account eine Ansammlung von makellos inszenierten Bildern in Pastelltönen.

«Das letzte Jahr ist schwer in Worte zu fassen»

«Letzten Donnerstag war meine Gehirn-OP», beginnt die in Los Angeles lebende Sears ihre lange Caption zum ungewohnten Bild. «Ich poste das erst jetzt, weil ich nicht wusste, wo ich beginnen sollte. Das letzte Jahr meines Lebens ist so schwer in Worte zu fassen.»