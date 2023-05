Melide TI: Hagelsturm beschädigt über hundert Modelle im Swissminiatur schwer

Swissminiatur veröffentlicht dazu diverse Bilder, die die Schäden zeigen . So haben die Hagelkörner etwa bei einem Bahnhof-Modell die Perron-Dächer durchschlagen und Fahrleitung-Attrappen heruntergerissen. Auch an der Miniatur-Version des Hauptquartiers des Internationalen Roten Kreuzes, dessen lebensgrosses Pendant sich in Genf befindet, wurden Mini-Fensterläden abgeschlagen, das Schild oben am Gebäude hängt schief.

Dreitausend Blumen für die Katz gepflanzt

Freiluftmuseum bleibt geöffnet

Man habe sich bereits in den frühen Morgenstunden des Mittwochs an die Arbeit gemacht, um die Schäden so schnell wie möglich zu beheben. In der Zwischenzeit bleibt der Park für die Öffentlichkeit geöffnet, die Betreiber hoffen auf das Verständnis der Besucher. Ein Schild am Eingang informiert über die Schäden – im Juni will das Team dann mit Hochdruck an der Restaurierung arbeiten, um den Park während der Hochsaison wieder «in einer akzeptablen Form» präsentieren zu können.