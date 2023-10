Midlife Crisis-Autos: Vom Sportwagen bis zum Entdecker-Van

Wenn Menschen ein bestimmtes Alter erreichen, haben manche den Eindruck, dass ihre weiteren Entwicklungsmöglichkeiten begrenzt sind oder dass das Alter körperlich spürbar ist. Neben der Midlife-Crisis gibt es auch eine Quarterlife-Crisis, die Menschen Mitte 20 das Leben schwer macht. Es ist wie beim «Das Glas ist halb leer oder halb voll»-Spruch: Während einige entspannt betrachten, was sie privat oder beruflich erreicht haben, sehen andere eher, was sie verpasst haben, was sie hätten besser machen können oder welche Fehlschläge es gab.

Eine Midlife-Crisis tritt vermehrt bei Männern auf, ungefähr im Alter zwischen 40 und 55 Jahren. Die tief empfundene Sinnkrise geht gelegentlich auch mit ungewöhnlichen Verhaltensweisen einher, Fitnessbesuche, neue Kleider und bei manchen natürlich ein neues Auto. Doch welches Auto passt zu welcher Midlife-Crisis? Wir zeigen ein paar Ideen – mit einem Augenzwinkern.

Typ 1: Schnell, stark und teuer

Der Ferrari Roma Spider erfüllt alle Klischees eines Midlife-Crisis-Autos. Ferrari

Viele Midlife-Crisis-Autos haben eine grosse Gemeinsamkeit: Sie sind schnell und stark. Sportwagen sind stereotypische Beispiele für ein Midlife-Crisis-Auto, dazu gehören Porsche, Lamborghini, Maserati und Ferrari, zum Beispiel der Roma Spider. Hinter der Wahl dieser Fahrzeuge stehen nicht selten psychoanalytische Überlegungen. Es könnte aber auch die einfache Tatsache sein, dass ein schnelles und teures Auto einem das Gefühl gibt, wieder jung zu sein. Hinzu kommt, dass, wenn man auf die 50 zugeht, man sich auch gern mal den einen oder anderen Luxus leisten möchte.

Typ 2: Schnell, stark und erschwinglich

Ford Mustang: Ältere Jahrgänge finden sich zu erschwinglichen Preisen auch auf dem Occasionsmarkt. Ford Motor Company

Wer sich mitten in der Midlife-Crisis befindet, aber nicht über ein unerschöpfliches Bankkonto verfügt, fragt sich vielleicht, ob es auch ein cooles Modell gibt, das Spass macht und gleichzeitig erschwinglich ist. Die Antwort: Ja, es gibt auch Midlife-Crisis-Autos, die bezahlbar sind, insbesondere auf dem Occasionsmarkt wird man hier schnell fündig. Zu den Favoriten zählen Chevrolet mit der Corvette und dem Camarro, der Ford Mustang und der BMW Z4.

Typ 3: Der Entdecker

Jetzt erst recht! Mit einem VW California auf Roadtrip. Volkswagen

Nicht jede Midlife-Crisis erfordert ein schnelles Auto. Die Lebensmitte könnte auch eine Zeit der Selbstreflexion und Entdeckung sein. Es ist nie zu spät, etwas Neues zu lernen – vielleicht eine neue Sprache, ein neues Hobby oder man schnappt sich einen Camper und geht damit auf Entdeckungsreisen. Aus diesem Grund sind auch alle Arten von Bussen, wie der VW California, der Ford Nugget oder Mercedes-Benz Marco Polo im Lebensmittelalter sehr beliebte Begleiter. Doch nicht nur die Welt lässt sich neu entdecken, auch neue Technologien. Wieso den Umstieg nicht nutzen und auf ein Elektro-Fahrzeug setzen? Die Auswahl an Modellen in jeder Preisklasse wird von Jahr zu Jahr grösser.

Auch Mercedes-Benz hat mit dem Marco Polo ein praktisches Reisemobil im Angebot. Daimler

Typ 4: Zeit für was Neues

Grossraumlimousinen, wie der Ford S-Max, sind eine aussterbende Gattung. Wer dennoch auf einen Van verzichten will, der findet schicke Alternativen. Ford

Wer mit Kind und Kegel unterwegs war, der hatte entweder einen Van, einen SUV oder einen Kombi, vielleicht noch eine klassische Limousine. Doch die Kinder sind ausgeflogen und das Mutterschiff in der Garage ist einfach zu gross geworden. Zeit für was Neues! Wer jetzt gleich zum nächsten Autohändler sprintet, um sich einen zweisitzigen Sportwagen zu kaufen, sollte vorher kurz überlegen, wofür das neue Auto wirklich gebraucht wird. Mit einem Roadster wird der Wocheneinkauf schnell zum Hindernis und ein Sportwagen hat nun mal einen hohen Benzinverbrauch, was ihn zu einem unpraktischen Pendlerfahrzeug macht.

Typ 5: Hauptsache, bequem

SUVs und vor allem auch kompakte SUVs, wie der VW T-Roc, sind besonders beliebt, weil sie viel Komfort bieten und das Ein- und Aussteigen einfach machen. Volkswagen

Wenn der Körper altert, können sich Schmerzen und Beschwerden in den Alltag einschleichen. Manche Autos lassen sich dann nicht mehr so bequem fahren und es kann auch schwierig werden, in ein Auto ein- und wieder auszusteigen. Ein bestimmter Sportwagen könnte zwar ein Traum sein, aber für die Bandscheiben wird er zum Albtraum. Gerade kleinere und kompaktere SUVs spielen diesbezüglich ihre Karten aus.

Kompakt, SUV und rein elektrisch: Der Audi Q4 e-tron. Audi