Schweiz: Es fällt weniger Schnee als erwartet

So sah die ursprüngliche Karte für die Neuschneesumme aus. Weil sich die Modelle änderten, hat sich der Fokus nun in den Osten der Schweiz verschoben (siehe Grafik im Artikel).

Noch am Montag sagten die Wettermodelle «ordentliche Mengen an Neuschnee» in den Bergen voraus. Die Rede war von zwischen 50 Zentimeter bis hin zu einem Meter. Ein Blick auf die aktualisierte Karte der Neuschneesumme zeigt, dass sich der Fokus mittlerweile in den östlichen Teil der Schweiz verschoben hat.