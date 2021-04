Scharia-Recht missachtet : Models posieren nackt in Dubai auf dem Balkon und werden verhaftet

Ein Dutzend Frauen posierte nackt auf einem Balkon hoch über Dubai. Nachdem die Videoaufnahmen der Models sich online verbreiteten, nahm die Polizei die Beteiligten fest.

Bilder und Videos, die am Samstag aufgenommen worden sind, zeigen über ein Dutzend nackte Frauen am helllichten Tag auf einem Balkon im Emirat Dubai in einem gehobenen Stadtviertel. Die Aufnahmen verbreiteten sich rasant auf den sozialen Medien.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten ruft dieses Verhalten die Sittenwächter auf den Plan, im Emirat müssen auch Menschen, die sich in der Öffentlichkeit küssen oder ohne Lizenz Alkohol trinken, mit einer Strafe rechnen. Die Polizei von Dubai hat am Samstag die beteiligten Personen verhaftet. Sie sagt, die wegen des «unanständigen» Videos inhaftierten Personen seien an die Staatsanwaltschaft verwiesen worden.