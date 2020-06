Schlüpfrige Konversationen

Chatverläufe, die 20 Minuten vorliegen, zeigen, dass L. auch schlüpfrige Konversationen mit den jungen Männern geführt hat. Laut Screenshots schrieb er etwa folgende Zeilen. «Offen für suck Saturday and fuck also? Wichtig zu wissen. Du weisst, wo ich dich hingebracht habe , oder?» und «Call me, but only nude (Ruf mich an, aber nur nackt)» oder «Zeig jetzt , o der ich nehme jemand anderes. Show you are hot and horny and not shy. Show me your want or bye bye (Zeig mir, dass du heiss und geil bist und nicht schüchtern. Zeig mir, dass du willst, sonst Tschau)».