Romantisch in Südafrika - Moderator Jochen Schropp verrät seine Hochzeitspläne

Vergangenes Jahr machte der deutsche TV-Profi seine Beziehung zu Partner Norman öffentlich. Nun will das Paar in seiner zweiten Heimat schon bald Nägel mit Köpfen machen.

1 / 6 Jochen Schropp (43) wird heiraten. Wie die «Bild am Sonntag» berichtet, wollen sich der Moderator und sein Partner Norman im April das Jawort geben. Instagram/jochenschropp Die Beziehung hatte das Paar 2020 mit diesem Foto auf Instagram öffentlich gemacht. «Danke für deine bedingungslose Liebe», schrieb Jochen damals zum Bild. Instagram/jochenschropp Jochen Schropp ist unter anderem für die Moderation des Formats «Promi Big Brother» bekannt. Seit mehreren Jahren steht er dafür an der Seite von Marlene Lufen (50) vor der Kamera. imago images/APress

Darum gehts Der deutsche TV-Moderator Jochen Schropp (43) spricht erstmals öffentlich über seine Hochzeitspläne.

Er und Partner Norman wollen nächsten Frühling in Südafrika heiraten, berichtet die «Bild am Sonntag».

Das Land und insbesondere Kapstadt hat einen hohen Stellenwert für das Paar.

Beim Moderator Jochen Schropp läuft es rund: Mehrere Formate präsentiert der 43-Jährige bereits seit Jahren regelmässig im deutschen TV, unter anderem das «Frühstücksfernsehen» und das alljährliche Grossevent «Promi Big Brother». Doch nicht nur in beruflicher Hinsicht hat Jochen sein Glück gefunden. Wie er nun gegenüber der «Bild am Sonntag» verrät, steckt er mitten in Hochzeitsvorbereitungen.

Mit seinem Partner Norman will Jochen Schropp nämlich Nägel mit Köpfen machen: Bereits im April wollen sich die beiden in Südafrika das Jawort geben. «Wir sind momentan noch in der Planung und hoffen, dass alles so stattfindet», sagt der Deutsche zur Zeitung über die Hochzeit, die das Paar auf einem Weingut plant. Zunächst, so Jochen, werden er und Norman aber auch beobachten, wie sich die Corona-Pandemie weiterentwickelt, «auch wegen der Omikron-Variante».

«Etwas ganz Magisches»

Es sei ihm wichtig, dass sich seine Hochzeitsgäste bei der Reise nach Südafrika wohlfühlen. Den Ort haben Jochen und Norman nicht ohne Grund für ihren grossen Tag gewählt. Insbesondere Kapstadt liegt ihm und Norman sehr am Herzen: «Mein Freund und ich haben uns vor vier Jahren am 22. Dezember in Kapstadt kennengelernt. Deswegen hat die Stadt einen wahnsinnig wichtigen Stellenwert für uns und auch etwas ganz Magisches.»

Jochen und Norman haben ihre Beziehung erst im vergangenen Jahr mit einem Instagram-Post anlässlich des Pride-Monats Juni öffentlich gemacht. Viel ist über den Partner des Moderators nicht bekannt. Dieser hält sich aus der Öffentlichkeit primär zurück und gibt kaum Details zu seiner Person preis.

