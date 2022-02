Moderator Jochen Schropp zeigt seine Darmspiegelung im TV

Der Hintergrund ist traurig: Sein Vater und Opa seien an Krebs gestorben. Mit der Spezial-Sendung von «akte.» will er zeigen, dass solch eine Untersuchung «nur halb so wild» und eine wichtige Vorsorgemassnahme ist.

«Ich möchte unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zeigen, dass eine Darmspiegelung nur halb so wild ist», sagt der 43-Jährige in der Sendung.

Eine Darmspiegelung verbinden viele Menschen mit einem unangenehmen Gefühl. Sich dabei auch noch von einem Fernsehteam begleiten zu lassen, würde wohl keiner in Erwägung ziehen. Nicht so Jochen Schropp: Für die Sat 1-Sendung «akte. Das #MutMachSpezial» lässt sich der Moderator bei seiner Darmspiegelung von Kameras begleiten – und zwar von der Vorbereitung bis zur Nachbesprechung.

Dahinter steckt eine traurige und persönliche Geschichte. «Ich selbst habe meinen Vater und meinen Opa an Krebs verloren, deswegen gehe ich zur Vorsorge!», erklärt Schropp in einem Statement des Privatsenders und stellt klar: «Vorsorge kann Leben retten und viele Betroffene vor einem traurigen Schicksal bewahren.»

Anlass ist der Weltkrebstag

Untersuchungen und Arztbesuche würden vielen Menschen Angst machen. «Ich möchte unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zeigen, dass es alles nur halb so wild ist», so der Moderator weiter. Die Darmspiegelung wird im Krebsforschungszentrum «Klinikum rechts der Isar» der Technischen Universität in München stattfinden.

In der Spezial-Sendung werden wichtige Fragen zum Thema beantwortet. Etwa, wie eine Darmspiegelung abläuft, was eine Früherkennung für den Verlauf einer Erkrankung bedeutet und welche Mythen sich um diese wichtige Möglichkeit der Vorsorge ranken. Die «akte.»-Folge mit dem 43-Jährigen wird am Donnerstag, den 10. Februar, um 22.15 Uhr bei Sat 1 und auf Joyn zu sehen sein. Es ist Teil der Sat 1-«#MutMachWoche» zum Weltkrebstag am 4. Februar.