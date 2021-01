«Ich bin überzeugt, dass Kamala Harris sowieso tanzen kann. Sie ist eine dunkelhäutige Person und kommt ursprünglich aus Hawaii – dort hat man ja diesen Rhythmus»: Mit dieser Aussage in der SRF-«Arena»-Sendung vom vergangenen Freitagabend sorgte SP-Nationalrätin Yvonne Feri für Empörung. Aus linken Kreisen wird Feri seither harsch kritisiert . Das Feministische Streikkollektiv Zürich prangert das Verhalten der Gäste und von «Arena»-Moderator Sandro Brotz an: Während Feri «rassistische Aussagen und Zuschreibungen mache», hätten die weiteren Gäste – Grünen-Nationalrat Bastien Girod und CVP-Nationalrätin Ruth Humbel – und Brotz geschwiegen. «Schweigen ist Mittäter:innenschaft!», urteilt das Streikkollektiv.

Schweigen – trotz Rassismus

Entscheidend sei die Frage, ob man sich dessen bewusst ist und wie man damit umgeht, sagt Refaeil. «Wichtig ist, dass Frau Feri sich eingesteht, dass sie eine stereotype Bemerkung gemacht hat.» Zudem müsse sich das SRF grundsätzlich Gedanken machen, wie es das Thema Rassismus auf institutioneller Ebene in Zukunft angehen will. «Man muss sich nicht nur auf persönlicher, sondern auch auf einer strukturellen und kulturellen Ebene mit dem Thema befassen.»

Laut Refaeil hätten der Moderator oder die Gäste nach Feris Kommentar gleich etwas sagen müssen. Dass sie Feri nicht unterbrachen, überrasche sie jedoch nicht. «Nicht nur bei negativem, auch bei positivem Rassismus sind viele still. Wir haben in der Gesellschaft nicht wirklich gelernt, schwierige Diskussionen zu führen und vor allem solidarisch zu sein.» Dass auf Twitter von einer «Hexenjagd» oder von «Empörungsfanatismus» gesprochen werde, sei eine unnötige, aber sehr oft vorkommende «Verteidigungs- und Ablenkungshandlung», sagt Refaeil. «Der Fokus sollte jedoch darauf gelegt werden, was wir alle tun können, um eine gerechte und inklusive Gesellschaft zu sein.»

«Arena»-Gäste verteidigen sich

Feri: «Meine Aussage war stereotypisch»

Zu 20 Minuten sagt Feri am Samstag, dass ihre Aussage «total positiv gemeint» gewesen sei. «Ich bin alles andere als rassistisch. Sollte ich in der Nervosität der Abschlussfrage eine stereotypisierte Aussage gemacht haben, tut mir das leid und dafür entschuldige ich mich.» Am Sonntag griff Feri die Thematik erneut auf und entschuldigte sich in einem Tweet: «Meine Aussage zu Kamala Harris war stereotypisch. Das tut mir wirklich leid.»