Roman Rafreider – Moderator wird nach bizarrem Auftritt von ORF-Aufgaben entbunden

Nur einen Tag später reagiert der öffentlich-rechtliche Rundfunk und hat den 52-Jährigen von all seinen Aufgaben entbunden. Er wird nicht mehr vor der Kamera stehen.

ORF-Moderator Roman Rafreider stand am Dienstag für die Newssendung «ZIB Flash» vor der Kamera.

«Einen schönen guten Abend aus dem Info-Studio mit einem kurzen Nachrichten-Update…» – mit genau diesen Worten begrüsste ORF-Moderator Roman Rafreider am Dienstag das TV-Publikum beim «ZIB-Flash». Allerdings sorgte er dieses Mal mit seiner Begrüssung für Aufruhr.

Der 52-Jährige moderierte wankend und mit starkem Zungenschlag. Er wirkte beeinträchtigt. Auch in seiner Ausdrucksweise war er teils schwer verständlich. Zudem rutschten ihm einige Versprecher heraus. So bezeichnete er die Omikron-Variante als «Booster Variante». Schnell machten in den Sozialen Medien die Gerüchte die Runde, der Moderator sei betrunken gewesen, hätte «zu viel Glühwein» vor der Sendung getrunken. Andere wiederum verwiesen auf mögliche gesundheitliche Probleme, die derzeit auch nicht ausgeschlossen werden können.