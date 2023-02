Arabella Kiesbauer schwer auf Skipiste verunfallt

Arabella Kiesbauer (53) hat sich in den Skiferien auf der Piste das Bein gebrochen.

Prächtiges Wetter, toller Schnee und ein breites Lachen im Gesicht: So berichtete die deutsche Moderatorin Arabella Kiesbauer (53) noch vor zwei Tagen von ihren Skiferien in Kitzbühel. Doch leider fanden die unbeschwerten Tage ein abruptes Ende: Die Talk-Ikone ist auf der Piste schwer gestürzt und hat sich dabei das Bein gebrochen.

Sie musste von der Bergrettung ins Tal gebracht werden, wie ihr jüngster Instagram-Post zeigt. In einer Bildabfolge ist zu sehen, wie die Sanitäter die 53-Jährige auf dem Schlitten gut einpacken und sie abtransportieren. Das letzte Foto zeigt ihr eingebundenes Bein und eine Lektüre im Krankenbett. Untermalt hat Kiesbauer den Beitrag selbstironisch mit dem Song von Small Town Alien «Oh Shit, I’m Fucked», was übersetzt «Oh verdammt, ich bin am Ar***» heisst.