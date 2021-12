Fiona Erdmann ist kurz nach Fehlgeburt wieder schwanger

«Nach all dem, was dieses Jahr passiert ist, fühle ich mich gesegnet und bin unendlich dankbar, dass wir nun erneut diese wundervolle Reise antreten dürfen», schreibt sie zum Post.

Mit diesem Foto verkündete Fiona Erdmann (33) am Donnerstagmittag auf Instagram, dass sie und ihr Freund Moe ein zweites Kind erwarten.

Die ehemalige «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin musste erst im April eine Fehlgeburt verkraften.

Die frohe Nachricht mit ihren Fans teilen zu können, macht Fiona Erdmann überglücklich: «Unser Engel ist zurück, wir sind schwanger mit einem neuen kleinen Wunder», schreibt die 33-Jährige am Donnerstagmittag unter einem Instagram-Post. Auf dem Bild ist der Baby-Bauch deutlich zu erkennen. Dabei lehnt sie sich an ihrem Partner Moe an und hält Söhnchen Leo auf dem Arm.