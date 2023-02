Milka Loff Fernandes verletzt sich bei Skiunfall schwer

In dieser schweren Zeit war ihr Mann Robert Irschara stets an ihrer Seite.

Milka Loff Fernandes war eines der Aushängeschilder des Musiksenders Viva, bei dem sie unter anderem die Sendung «Interaktiv» moderierte. Sie wurde ein Idol für viele Jugendliche. Nach ihrem Ende fiel die Mutter zweier Töchter in ein tiefes Loch. Die Depression, die sie schon seit Teenie-Zeiten begleitete, wurde immer schlimmer. Auch litt sie an einer Essstörung und Epilepsie, nur langsam fand sie wieder zurück. Mittlerweile gehe es ihr psychisch wieder gut. Doch muss sie physisch einen tragischen Unfall verkraften.

Bei der Aftershow-Party zur Buchpremiere «People of Deutschland» zeigte sich die 42-Jährige auf Krücken gestützt und mit einer Schiene an ihrem linken Bein. Zum Jahreswechsel war sie mit ihrer Familie im Skigebiet Kronplatz in den Ferien und stürzte übel, wie sie gegenüber «Bild» offenbart. «Es war total matschig, weil es so warm war, und ich habe einen Hügel nicht gesehen», berichtet Milka und erklärt weiter: «Es ist ein Tibiaplateau-Bruch, mein Oberschenkel hat meinen Unterschenkel zertrümmert. Der musste mit Knochen und allem anderen wieder aufgebaut werden.»