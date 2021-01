Merkwürdiges Kompliment : Moderatorin zu Box-Vater – «Sie haben gutes Sperma»

Ein Interview der britischen Sport-Moderatorin Kate Abdo wird zum Hit im Netz. Die 39-Jährige lobte einen Box-Papa für dessen gutes Sperma.

Im Vorfeld eines Boxkampfs interviewte sie den Vater, dessen zwei Söhne am selben Abend in den Ring stiegen.

Am Wochenende ist Ryan Garcia, die amerikanische Box-Hoffnung im Leichtgewicht, in den Ring gestiegen, feierte gegen den Briten Luke Campbell seinen 21. Sieg im 21. Profi-Kampf durch ein technisches K.o. in der siebten Runde.