Coronavirus - Moderna-Chef gibt Lonza die Schuld an den verspäteten Impfstofflieferungen

Wer ist Schuld an den Lieferproblemen des Impfstoffherstellers Moderna ? Für Moderna-Chef Stéphane Bancel ist der Fall klar: der Auftragsfertiger Lonza. Die Basler Firma habe es nicht geschafft, frühzeitig neue Leute einzustellen. «Das ist der Grund, warum es in den letzten ein, zwei Wochen in einigen Ländern zu kleineren Verspätungen kam», sagte Bancel auf einer Medienkonferenz des internationalen Pharmaverbands IFPMA, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Ein Lonza-Sprecher hat bereits auf den Vorwurf reagiert und verlauten lassen, dass Lonza «alles in ihrer Macht stehende tut, um den Verpflichtungen nachzukommen».

«Der Flaschenhals liegt derzeit bei den Arbeitskräften»

Laut Bancel will Lonza nun Mitarbeiter von anderen Produktionsbereichen im Werk in Visp abziehen. Lonza frage zudem andere Pharmafirmen um Hilfe an. «Der Flaschenhals liegt derzeit bei den Arbeitskräften», sagt Bancel. Lonza erklärte am 10. April gegenüber dem «Walliser Boten», in Visp 1200 neue Arbeitsplätze zu schaffen. 650 davon seien bereits rekrutiert, sagte der Visper Standortleiter Renzo Cicillini zur Zeitung.