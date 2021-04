Streit um Impfstoffbeschaffung : Moderna-Chef stützt Bundesrat Alain Berset

Eine eigene Produktionsstrasse hätte der Schweiz nicht mehr Impfstoff gebracht, sagt Moderna-Europachef Dan Staner.

Eine mögliche staatliche Investition in die Lonza-Produktionsstätte im Wallis hätte der Schweiz nicht schneller zu grossen Mengen an Impfstoff verholfen, sagt er.

In den Diskussionen um eine mögliche Investition des Bundes in die Impfstoffproduktion bei Lonza meldet sich nun Moderna-Europachef Dan Staner zu Wort. Der Bund habe bei der Impfstoffbeschaffung im letzten Jahr nichts verpasst, sagt der Schweizer in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger». Eine mögliche staatliche Investition in die Lonza-Produktionsstätte im Wallis hätte der Schweiz nicht schneller zu grossen Mengen an Impfstoff verholfen. Lonza stellt den Wirkstoff für die Moderna-Impfung her.