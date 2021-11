Sorge wegen B.1.1.529 : Moderna entwickelt Booster gegen Omikron-Variante

Das Biotech-Unternehmen Moderna prüft Impfstoff-Kandidaten gegen die neue Corona-Variante Omikron. Die Studien dazu sollen nun zügig ausgeweitet werden.

«Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir bei der Bekämpfung der Pandemie unbedingt proaktiv handeln müssen, wenn sich das Virus weiterentwickelt. Die Mutationen in der Omikron-Variante sind besorgniserregend, und seit einigen Tagen arbeiten wir so schnell wie möglich an der Umsetzung unserer Strategie zur Bekämpfung dieser Variante», sagte Stéphane Bancel, Chief Executive Officer vom US-Biotech-Unternehmen Moderna am Samstag.