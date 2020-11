Die Wirksamkeit liegt laut Moderna bei 94,5 Prozent – wie gut ist das?

Noch handelt es sich dabei um ein Zwischenergebnis. Die endgültigen Resultate der Studie liegen noch nicht vor. Doch viele Experten sehen die Ankündigung bereits als sehr positiv. Sollte sich die hohe Wirksamkeit aber bestätigten, wäre das laut Anthony Fauci, Direktor Direktor des amerikanischen National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), hervorragend: «Besser wird es nicht.» Er selbst, so zitiert ihn die «New York Times» habe mit einer Wirksamkeit von 75 Prozent gerechnet. Auch das wäre sehr gut. Denn viele routinemässig eingesetzte Impfstoffe erreichen keine so hohen Werte. Diejenigen gegen Grippe erreichen im Schnitt 60 Prozent.