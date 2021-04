Leichte Herunterstufung : Corona-Impfstoff von Moderna weniger wirksam als angenommen

Der Impfstoff des US-Pharmaunternehmens Moderna soll zu 90 Prozent wirksam sein, wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab. (Archivbild)

Dies geht aus der laufenden dritten Phase einer klinischen Studie mit mehr als 30’000 Menschen in den USA hervor.

Das US-Pharmaunternehmen Moderna hat die Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffs leicht herabgestuft. Der Impfstoff schütze zu 90 Prozent vor einer Covid-19-Erkrankung und zu 95 Prozent vor einem schweren Verlauf, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. In einem im Dezember im «New England Journal of Medicine» veröffentlichten Artikel hatte Moderna die Wirksamkeit noch mit 94,1 Prozent angegeben.