Diverse Hersteller untersuchen in Studien, wie ihre Corona-Vakzine auch bei Kindern und Jugendlichen wirken.

In Deutschland hat der Gesundheitsminister bereits die Kinder-Impfung für Sommer in Aussicht gestellt.

«Wenn Kinder und Familien von der Covid-Impfung profitieren können, soll sie ihnen auf gar keinen Fall vorenthalten werden», so eine Kinderärztin.

Auch die Schweiz hat 5,3 Millionen Dosen von AstraZeneca bestellt. Die neuen Erkenntnisse könnten nun zu einem Strategiewechsel führen. Denn um die sogenannte Herdenimmunität zu erreichen, würden auch Kinder und Jugendliche als Träger des Virus in den Fokus rücken. Bisher konzentrierte sich die Impf-Aktion auf den Eigenschutz der Risikogruppen.

«Hohe Durchimpfung anstreben»

Die Hersteller arbeiten bereits mit Hochdruck daran, ihre Impfstoffe auch für Kinder und Jugendliche zugänglich zu machen. Biontech plant eine Studie mit Kindern zwischen 0 und 15 Jahren. Auch AstraZeneca will in den kommenden Monaten sein Vakzin an 6- bis 18-Jährigen testen. Und bei Moderna läuft schon seit Dezember eine Studie mit 3000 Minderjährigen.