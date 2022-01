Metermagazin - Moderne und nachhaltige Cabins – Aufwachen und arbeiten mitten in der Natur

My News Plus

«Je weiter, desto besser» – dieses Ferien-Motto musste spätestens 2020 revidiert werden. Aber nicht nur die aktuelle Weltsituation, auch unser Bewusstsein hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert, was unser Reiseverhalten angeht. Vor allem Stadtmenschen suchen weniger das Weite, sondern einen ruhigen Fleck in der Natur, der unkompliziert und in kurzer Distanz erreichbar ist. Laut einer Studie von Google und Kantar (2020) suchten, insbesondere in Deutschland, viele Reisende nach Ausflugszielen, die näher an ihrem Wohnort liegen. Kurz den Alltag zu vergessen und sich eine Auszeit zu gönnen, gilt bei der Suche nach Unterkünften als stärkstes Reisemotiv.