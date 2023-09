Todestag von Queen Elizabeth: Das hat sich mit Charles verändert

1 / 6 Ein Jahr ist es her, seit Queen Elizabeth verstorben ist. Seither hat ihr ältester Sohn Charles den Thron, die Krone und das Zepter übernommen. Getty Images Seit 1952 gab es im Königshaus keinen König und keine Königin mehr, die zur selben Zeit aktiv waren. AFP Allen Kritikern zum Trotz schlägt sich der 74-Jährige bisher souverän. AFP

Darum gehts Die Thronbesteigung von König Charles III. (74) im September 2022 ist vor allem bei physischen Änderungen wie den Münzen sichtbar.

Nach Beendigung der Renovierungsarbeiten werden der Monarch und Königin Camilla (76) vom Clarence House in den Buckingham Palace ziehen.

Die Monarchie soll in Zukunft moderner werden.

Auch nach einem Jahr geht es vielen Britinnen und Briten etwas holprig von der Zunge. Noch immer singen einige gewohnheitsbedingt «God Save the Queen», wenn die Nationalhymne ertönt. Dabei gilt seit dem Tod von Königin Elizabeth II. am 8. September 2022 eigentlich «God Save the King». Mit ihrem letzten Atemzug bestieg der einstige Prinz von Wales, Charles, automatisch den britischen Thron. Der Wechsel an der Spitze der britischen Monarchie hat bereits zahlreiche Veränderungen gebracht.

Geld, Briefmarken und Titel

Auf Briefmarken sowie einigen Münzen ist der Wechsel am sichtbarsten: Sie tragen bereits das Profil von König Charles III. Der Tradition entsprechend blickt der Monarch nach links – nachdem seine Vorgängerin nach rechts geschaut hatte. Geldstücke mit dem Antlitz der Queen sind aber noch immer milliardenfach im Umlauf und weiter gültig. Auf Geldscheinen dürfte das neue Staatsoberhaupt erst Mitte 2024 auftauchen. Staatliche Einrichtungen hingegen mussten ihre Beschriftung ändern, denn ihre offizielle Bezeichnung lautet «His Majesty’s ...» (Seiner Majestät) und nicht mehr «Her Majesty’s ...» (Ihrer Majestät). Dementsprechend hat sich auch der Titel von Rechtsanwälten in England, Wales sowie in einigen anderen Ländern des Commonwealth geändert: Sie sind nun KC (King’s Counsel) und nicht mehr QC (Queen’s Counsel).

Öffentlichkeit und Termine

Sichtbarer ist auch der Monarch selbst. Bis zur jährlichen Sommerpause, die Charles auf dem königlichen Landsitz Balmoral in Schottland – wo seine Mutter verstarb – verbringt, reiste der 74-Jährige unermüdlich durchs Land. Kaum eine Woche ohne öffentlichen Auftritt, besuchten Charles und seine Frau, Königin Camilla (76), in ihren neuen Funktionen bereits alle Landesteile. Queen Elizabeth war in den vergangenen Jahren – zuletzt auch bedingt durch die Pandemie und ihre Gesundheit – immer seltener aufgetreten. Insgesamt zeigen neueste Auswertungen, dass der Monarch innert 183 Tagen mehr als 570 Termine wahrgenommen hatte.

Wohnort

Charles hat die royalen Residenzen neu sortiert. Schloss Windsor westlich von London, wo seine Mutter zuletzt residierte, hat an Bedeutung verloren. Der Mittelpunkt der Monarchie befindet sich wieder in London. Allerdings ist es nicht der Buckingham-Palast, der noch bis 2027 umfassend renoviert wird, sondern das nahe gelegene Clarence House, das Charles als Thronfolger schätzen lernte. Doch Sprecher des Palastes betonten mehrfach, dass dies nicht von Dauer sein werde. Spätestens mit dem Abschluss der Restaurationsarbeiten solle Charles in das Stadtschloss einziehen.

Familienfehden

Der Graben zwischen der Königsfamilie in London und Kalifornien, wo Prinz Harry (38) und seine Ehefrau, Herzogin Meghan (42), wohnen, wirkt unüberwindbar. So sehr, dass es bei einem Zwischenstopp des Prinzen in der Heimat, vor seiner Weiterreise an die «Invictus Games» in Düsseldorf, nicht zu einem Zusammentreffen zwischen Vater und Sohn kommen wird. Zum angespannten Verhältnis hätten Kennern zufolge unter anderem die Netflixserie «Harry & Meghan» sowie seine Autobiografie «Spare» beigetragen. Doch dies ist nicht das einzige Familienproblem, mit dem sich Charles herumzuschlagen hat. Prinz Andrew (63) liess sich jahrelang kaum noch blicken, weil er in den Missbrauchsskandal von Jeffrey Epstein verwickelt war. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II schien der Herzog von York erst recht aussen vor. Charles strich ihm das Büro im Buckingham-Palast und wollte ihn von der Royal Lodge auf dem Gelände von Schloss Windsor ins nahe gelegene, kleinere Frogmore Cottage umziehen lassen. Z uletzt wurde aber gemunkelt, dass Charles seinem Bruder die Hand für eine Rückkehr gereicht haben soll.

Tierliebe

Charles ist mit seiner Tierliebe kein Einzelfall, seit jeher ist die ganze Royal Family dafür bekannt. Ebenso wie seine Mutter hält er Hunde – allerdings nicht die berühmten Corgis, sondern die beiden Jack Russell Terrier Beth und Bluebell, die sogar auf Camillas Krönungsrobe verewigt sind. Auch Rösser stehen hoch im Kurs. Das Königspaar besuchte mehrere Tage in Folge das berühmte Pferderennen auf der Rennbahn Ascot, wo Charles’ Pferd Desert Hero in einem Rennen zum Sieg raste. Doch an die sprichwörtliche Tierliebe seiner Mutter dürfte Charles nicht heranreichen.

Zukunftsblick

Moderner soll die Monarchie werden, moderner zeigt sich der Monarch. Wo seine Mutter ikonenhaft über den Dingen zu schweben schien, gibt sich Charles nahbar. So sass er beim Besuch eines Sikh-Tempels auf dem Boden oder zeigte sich per se emotionaler. In seiner ersten Ansprache als neuer König ans Volk hielt er Tränen wegen seiner toten Mutter zurück, in Nordirland echauffierte er sich über einen klecksenden Stift. Gelobt wurde auch seine Entscheidung, die royalen Archive für Recherchen über die Verbindungen der Krone mit dem Sklavenhandel zu öffnen. Wobei ihm bisher keine Entschuldigung über die Lippen kam.

