Modeschöpfer Alber Elbaz mit 59 Jahren an Covid-19 gestorben

Alber Elbaz : Modeschöpfer stirbt an Covid-19

Alber Elbaz galt als einer der Lieblingsdesigner der Hollywoodstars und hauchte neues Leben in das verstaubte Traditions-Label Lanvin. Nun ist er im Alter von 59 Jahren an den Folgen von Covid-19 verstorben.

Alber Elbaz bei der Verleihung der Fashion Awards Ende 2019 in der Royal Albert Hall in London. Wenige Wochen später brach die Corona-Epidemie aus.

Er starb am Wochenende in Paris.

Der Modeschöpfer Alber Elbaz ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Der Designer starb an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, wie der Luxusgüterkonzern Richemont am Sonntag mitteilte. Elbaz arbeitete 14 Jahre lang als Chefdesigner für das Modehaus Lanvin und führte die angestaubte Marke zu neuem Ruhm.

Mit seinen Entwürfen wurde er zum Liebling von Hollywoodstars wie Cate Blanchett (51), Natalie Portman (39) und Sienna Miller (39), Meryl Streep (71) machte in einer von ihm entworfenen langen goldfarbenen Robe bei der Oscar-Verleihung Schlagzeilen. «Er brachte die Frauen zur Geltung» resümierte die berühmte Modejournalistin Suzy Menkes (78) am Sonntag auf Instagram. Auch Schauspielerin Katie Holmes (42) postete eine Hommage: «Er war immer so nett zu meiner Tochter und mir», schreibt sie auf Instagram.

Der in Marokko geborene Elbaz begann seine Karriere beim US-Modemacher Geoffrey Beene in New York, bevor er von Guy Laroche angeheuert wurde. Bis 1998 trat er die Nachfolge von Yves Saint-Laurent bei dessen Prêt-à-Porter-Linie an, bevor er 2001 zu Lanvin wechselte. Dem 1889 gegründeten ältesten französischen Modehaus hauchte er neues Leben ein. «Danke Alber» hiess es am Sonntag auf dem Instagram-Account von Lanvin.