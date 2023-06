Nations League: Kroatien gewinnt gegen die Niederlande

Kroatien zeigte einmal mehr seine Willensstärke. Man spielt nun am Sonntag um den Titel in der Nations League.

Dieser Treffer liess das Stadion beben. SRF

Darum gehts Modric und Co. kämpfen sich in den Final der Nations League.

Dabei war das Momentum aufseiten der Niederlande.

Drei Spieler, die im Champions-League-Endspiel standen, spielten bereits wieder.

Die Szene des Spiels

Auch wenn Bruno Petkovic die Kroaten in der Verlängerung mit einem schönen Weitschuss in den Final der Nations League schoss, war doch der zwischenzeitliche Ausgleich von Noah Lang in der 96. Spielminute der Höhepunkt des Spiels. Die Kroaten standen eigentlich bereits als sicherer Finalist fest, doch mit der fast letzten Aktion der regulären Spielzeit brachte der Niederländer Lang das Stadion in Rotterdam zum Beben. Am Ende setzte sich aber dennoch die Kroaten durch.



Die Schlüsselfigur

Luka Modric – wird der kroatische Superstar denn nie älter? In seinem 65. Pflichtspiel in diesem Jahr streichelte Modric einmal mehr den Ball wie kaum ein anderer. Der 37-Jährige stand 119. Minuten auf dem Feld und war gleich an drei Treffern beteiligt. Er holte den Penalty zum 1:1 raus, bereitete das 3:2 vor und schoss dann noch vom Punkt selber das 4:2. Ebenfalls stark: sein langjähriger Begleiter Ivan Persisic.

Das Goldene Tor SRF

Die bessere Mannschaft

Fünf Jahre älter war die kroatische Startelf im Schnitt. Doch einmal mehr bewiesen Modric und Co., dass Alter nur eine Zahl ist. Besonders in der Verlängerung war man das klar bessere Team und holte sich so den verdienten Sieg.



Das Tribünen-Gezwitscher

Am Montagabend feierte Nathan Aké in Manchester noch den Triumph in der Champions League. Am Mittwochabend stand er schon wieder im Einsatz. Er spielte ohne Party-Nachwirkungen bis zur 105. Minute. Ebenfalls am Start: Zwei Inter-Spieler aus dem Final der Königsklasse – Denzel Dumfries und Marcelo Brozovic.



Die Tore

34.’ | 1:0 | Malen schliesst einen schönen Spielzug mit einem Schuss in die weite Ecke ab.

55.’ | 1:1 | Kramaric versenkt einen Penalty frech in die Mitte.

72.’ | 1:2 | Pasalic zeigte seine Abschlussqualitäten und verwertete eine Flanke stark.

90+5’ | 2:2 | Kroatien kann den Ball nicht klären, Lang verwandelt eiskalt.

98’ | 2:3 | Petkovic zieht aus der Distanz ab und lässt dem Goalie keine Chance.

117’ | 2:4 | Modric verwandelt eiskalt vom Punkt.



Der Ausblick

Die Kroaten stehen nun im Final der Nations League. Dieser findet am Sonntag statt. Dort geht es gegen Spanien oder Italien. Dieser Entscheid fällt am Donnerstagabend.

