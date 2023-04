Credit-Suisse-Kleinaktionäre machen an der Generalversammlung ihrem Ärger Luft

1 / 4 Kleinaktionär Stephan Denzler (64) hat sich für die GV extra frei genommen. «Mit so viel vergoldeter Inkompetenz in der Geschäftsführung einer Grossbank hätte ich nie gerechnet.» Privat Für die Kleinanlegerinnen und Kleinanleger dürfte die Bühne am Dienstag wohl ein Ventil sein, um ihrem Ärger über das CS-Aus Luft zu machen. 20min/Celia Nogler Roger Said, Aktionärsvertreter und Geschäftsführer bei Actares, sieht die Teilnahme der Kleinaktionäre mehrheitlich als symbolischen Akt. Fotodesign Indlekofer

Am Dienstag findet im Zürcher Hallenstadion die wohl letzte Generalversammlung der Credit Suisse statt . Für die Kleinanlegerinnen und Kleinanleger dürfte die Bühne wohl ein Ventil sein, um ihrem Ärger über das CS-Aus Luft zu machen. Denn: «Grundsätzlich lässt sich nichts mehr ändern. Der Deal steht», sagt Roger Said, Aktionärsvertreter und Geschäftsführer bei Actares. Trotzdem hätten sich bereits einige Kleinaktionäre bei ihm gemeldet, die an der GV teilnehmen werden. «Die Teilnahme ist ein mehrheitlich symbolischer Akt und wird für viele ein Moment der Abrechnung sein», so Said.

20 Minuten hat mit mehreren Kleinanlegern gesprochen, die bei der GV anwesend sein werden. Einer davon ist S.M.* (44) aus Biel. «Ich bin richtig hässig. Ich habe fast 40’000 Franken verloren», erzählt der Garagist gegenüber 20 Minuten. Von der GV erhofft er sich, Antworten von den Verantwortlichen zu erhalten: «Sie sollen uns endlich sagen, wie es zu diesem Desaster kommen konnte und wer Schuld daran ist.» Neben der Wut über das CS-Aus käme Verunsicherung hinzu: «Ich will wissen, ob es für uns Anleger eine Entschädigung geben wird und wie es weitergeht», sagt M.

«Es ist eine Frechheit, dass die Aktionäre so übergangen wurden»

Stephan Denzler (64), Pfarrer aus Winterthur, hat sich für die Generalversammlung extra frei genommen. «Die Ereignisse der letzten Wochen sind erschreckend. Mit so viel vergoldeter Inkompetenz in der Geschäftsführung einer Grossbank hätte ich nie gerechnet», sagt Denzler. Er selbst habe bei seinen Aktien einen Verlust von rund 10’000 Franken verzeichnet. Allerdings erwarte er von der Generalversammlung nicht viel: «Ich möchte einfach meinen Unmut kundtun und wenigstens einmal den Leuten ins Gesicht blicken, die die Misere mitzuverantworten haben. Diese GV wird ein historischer Augenblick sein», so der 64-Jährige.

Auch Hans-Peter (66) aus Kreuzlingen ist wütend: «Es ist eine Frechheit, dass die Aktionärinnen und Aktionäre so übergangen wurden.» Er wird am Dienstag ebenfalls an der Generalversammlung teilnehmen. Jedoch zweifelt auch er daran, dass dabei für die Kleinaktionärinnen und Kleinaktionäre etwas rauskommen wird: «Die Grossaktionäre werden sich schon untereinander abgesprochen haben, wie sie ihre Stimmen in Bezug auf die Wahl des Verwaltungsrats und die Vergütung des Managements einsetzen wollen. Dagegen haben wir wohl kaum eine Chance», so der 66-Jährige.

