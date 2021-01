Christian Althaus, Forschungsleiter Immuno-Epidemiologie an der Uni Bern, hat genug. Er ist letzte Woche aus der wissenschaftlichen Corona-Taskforce des Bundes ausgetreten. Das Gremium berät die Behörden in der Coronakrise.

Althaus erklärte auf Twitter: «Die Politik muss endlich lernen, der Wissenschaft auf Augenhöhe zu begegnen.» Gegenüber SRF führte Althaus aus, dass das politische Spannungsfeld «schwierig und belastend» geworden sei. Was er damit meint, liess er offen.

Bundesrat habe sich nicht für Taskforce interessiert

Klar ist: In den letzten Wochen arbeitete sich Althaus zunehmend am Bundesrat ab, der entgegen den Warnungen der wissenschaftlichen Taskforce auf weitergehende Massnahmen verzichtete. Sauer stiess Althaus auch auf, dass der neue Bundespräsident Guy Parmelin verlauten liess, die zweite Welle hätten selbst Experten nicht vorausgesehen.

Politologe Mark Balsiger stellt fest, dass es sowohl in der Taskforce als auch im Bundesrat «zu viele grosse Egos» gebe.

So versucht eine Gruppe englischer Wissenschaftler namens «IndieSage» per Crowdfunding Geld für ihre Beratungstätigkeit zu sammeln. Dies, nachdem Boris Johnson im Juni 2020 verzichtet hatte, Wissenschaftler in die Entscheide einzubeziehen, schreibt die Gruppe auf ihrer Spenden-Webseite.