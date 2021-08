Samira (19) sitzt in Kabul fest - «Ich möchte hier nicht sterben»

Gegenüber dem Nachrichtenmagazin «Spiegel» erklärt sie, dass sie und ihre Familie versucht hätten, an den internationalen Flughafen zu gelangen – allerdings ohne Glück.

Eine junge Deutsche ist auf Familienbesuch in Afghanistan und sitzt seither fest: Auch viele Afghaninnen und Afghanen warten auf ihre Ausreise. (im Bild)

Der «Spiegel» hat mit einer jungen Deutschen gesprochen, die zusammen mit ihrer Mutter und dem zwölfjährigen Bruder in Kabul festsitzt. Die 19-jährige Samira (so nennt sie das Nachrichtenmagazin) weilt seit einigen Wochen auf Familienbesuch in der afghanischen Hauptstadt. Bereits einmal hätte die Familie versucht, den Flughafen zu erreichen – allerdings ohne Erfolg. Wie es mit ihnen weitergeht, ist unklar.